Am Freitag, 12. Juli, ist es soweit: Die neue Gaststätte „Gutenberg 20 – Restaurant & Raw Bar“ öffnet erstmals. Das teilt Geschäftsführer Rezan Mohamad mit. Er hatte zusammen mit seinem Team in den vergangenen Wochen die Neueröffnung am früheren „Spira Nova“-Standort vorbereitet. Kulinarische Schwerpunkte seien Tapas, Rohkost-Kompositionen sowie weitere vegane und vegetarische Optionen. Soweit möglich, würden nachhaltige, regionale Produkte verwendet. „Traditionelle deutsche Speisen werden hier neu und modern interpretiert“, verspricht Mohamad. Auf der Weinkarte dominieren pfälzische und spanische Rebensäfte.

Das neue Restaurant hat dienstags Ruhetag. Sonntags ist es von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr geöffnet, an den anderen Tagen von 17 bis 23 Uhr.