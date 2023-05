Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum zweiten Mal in Folge hat Constanze Janda den Preis für gute Lehre an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften erhalten. Die Professorin für Sozialrecht setzt bei der Online-Lehre auf Interaktion mit den Studierenden. Einiges daraus will sie auch beibehalten, wenn es im Hörsaal wieder losgeht.

„Der Preis basiert auf der Evaluation der Studierenden. Die wird einmal im Semester gemacht“, erklärt Wiebke Siedorf. Die Masterstudentin ist Mitglied des Ausschusses Studium