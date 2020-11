Die Alla-hopp-Anlage in Speyer-Ost soll in der Lockdown-Phase nicht geschlossen werden. Die Stadt Speyer geht damit einen anderen Weg als Schwetzingen, wo ab Freitag, 12 Uhr, die Tore übers Wochenende verriegelt werden, und Heidelberg.

Schwetzingen verweist darauf, dass aufgrund des großen Andrangs an den zuletzt schönen Wochenenden die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. In Speyer sei die Anlage an der Dr.-Eduard-Orth-Straße hingegen nicht überfüllt gewesen, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Das Ordnungsamt werde die Situation vor Ort aber regelmäßig überprüfen. Es gelte: Rücksicht nehmen und Abstand halten. Bestreben der Stadt sei, „die Anlage uneingeschränkt offen zu halten, um Kindern und Familien Abwechslung und Bewegung an der frischen Luft zu bieten“.