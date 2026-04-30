Einzelhändler und Gastronomen in der Wormser Straße sind zufrieden: Der Branchenmix stimmt, die Geschäfte laufen, die Kunden kommen. Verbesserungspotenzial besteht trotzdem.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Wolfgang Meier, Geschäftsführer der gleichnamigen Speyerer Schreinerei. Im Oktober 2023 hat der seit 1968 bestehende Handwerksbetrieb mit aktuell sechs Mitarbeitern ein Ladengeschäft in der Wormser Straße 1 eröffnet. Ein Wagnis, durchaus. Doch es habe sich gelohnt, sagt Meier beim elften Speyerer Abendbummel der städtischen Wirtschaftsförderung. Rund 50 Bürger erhielten dabei einen Einblick in die Geschäftswelt des quirligen Seitenzweigs der Maximilianstraße.

Für Meier ist die Wormser Straße „ein guter Standort“, an dem er seine Naturprodukte, seine Schlafmöbel aus österreichischem Zirbenholz sowie die Infrarot-Wärmekabinen angemessener präsentieren könne als in der Werkstatt Im Sterngarten. Einziger Wermutstropfen: Erweiterungsmöglichkeiten vor Ort fehlen. „Ich bräuchte an dieser Stelle die fünffache Verkaufsfläche“, sagt Meier. Die Suche laufe. Die Entscheidung, einen Laden in der Innenstadt zu betreiben, habe er jedenfalls nicht bereut.

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Hat die Eröffnung eines Ladens in der Innenstadt nicht bereut: Wolfgang Meier (Mitte), Geschäftsführer der Schreinerei Meier. Foto: arts

„Hier kann man noch flanieren“

Simone Würth, Mitinhaberin der Boutique „KiLu“ in der Wormser Straße 5, kann Meier in dieser Hinsicht nur beipflichten. Vor zehn Jahren habe sie mit ihrer Geschäftspartnerin Kirstin Decker beschlossen, neben einem Laden in Landau auch einen in Speyer zu eröffnen. Seitdem sei ihr kleines Modegeschäft beständig gewachsen und habe sich eine Stammkundschaft erarbeitet, schildert die Südpfälzerin. In der Domstadt ziehe ein Shop wie der ihre mit Marken im „mittelpreisigen Segment“ seinen Nutzen von einer schrumpfenden, doch nach wie vor „lebendigen Boutique-Kultur mit vielen kleinen, inhabergeführten Läden“.

Auch aus Mannheim kämen Kunden, welche die Speyerer Einkaufsmöglichkeiten „jenseits des Mainstream“ schätzten, hat Würth beobachtet. „Hier kann man noch flanieren und immer wieder etwas Neues entdecken“, sagt die Mode-Expertin, die die Lage ihrer Boutique „ein bisschen weg vom Schuss“ nicht als nachteilig empfindet. Zumal sich ihr Angebot offenbar herumspreche. Immer wieder würden auch Touristen bei ihr vorstellig. Diese trügen in nicht geringem Umfang zum Umsatz bei – ein Befund, den Wirtschaftsförderer Mario Daum aus vielen Gesprächen mit Gewerbetreibenden kennt: „Tagestouristen bringen eine erhebliche Wirtschaftskraft nach Speyer. Das darf man nicht unterschätzen.“ Man verstärke daher die Bemühungen, beispielsweise Kreuzfahrtpassagiere in die Innenstadt zu locken.

Wichtiger Faktor: Touristen

Von auswärtiger Kaufkraft profitiert auch das Reformhaus Hug, das nach eigenem Bekunden viele Touristen zu seinen Kunden zählt. Seit 1953 besteht das auf Naturprodukte spezialisierte Ladengeschäft in der Wormser Straße 51. In zwei Jahren wird der 1928 in Kaiserslautern gegründete und seither familiengeführte Betrieb sein 100-jähriges Bestehen feiern, blickt Inhaber Christian Hug voraus.

Der Standort Wormser Straße sei ihrer Erfahrung nach „sehr gut“, sagt Gesundheitsberaterin und Mitarbeiterin Simone Stauder. Vor allem die Buchhandlung Osiander sei ein „Anker“ und „Frequenzbringer“. Nach Stauders Ansicht sollten sich die ansässigen Geschäfte gegenseitig stärker unterstützen, sich bei Kunden weiterempfehlen und auch unter den eigenen Mitarbeitern dafür werben, mehr in Speyer einzukaufen. Ein Mittel dazu könne ein spezielles Bonusheft mit hiesigen Angeboten sein, schlägt Stauder vor.

Attraktiver Standort mit Makeln

Nach mitunter schwierigen Anfangsjahren etabliert hat sich der Kaufladen, berichtet Sophie Etzkorn, die gemeinsam mit Luise Sobetzko das Geschäft mit dem besonderen Konzept gegründet hat. Seit sechs Jahren bieten sie an der Ecke von Wormser Straße und Greifengasse Lebensmittel und Hygieneartikel vornehmlich aus der näheren und weiteren Region an – zumeist unverpackt, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Kunden müssen sich daher für viele Waren eigene Behältnisse für den Transport mitbringen. Vorteil laut Etzkorn: „Ich kann nur so viel kaufen, wie ich wirklich benötige und habe dadurch keine Reste, die ich vielleicht wegwerfen muss.“ Planungssicherheit gibt den Betreiberinnen eine Genossenschaft, deren Mitglieder mit monatlichen Beiträgen helfen, einen Teil der Kosten zu decken. Als ein Glücksgriff habe sich zudem das vor drei Jahren in einem Nebenraum eingerichtete Café erwiesen, das gut besucht sei, sagt Etzkorn.

Hat sich etabliert: Sophie Etzkorn, Mitgründerin des Unverpackt-Kaufladens, ist zuversichtlich. Foto: arts

„Die Wormser Straße ist attraktiv“, ist Wirtschaftsförderer Daum überzeugt. Der Branchenmix aus Einzelhandel und Gastronomie stimme. Probleme gebe es allerdings auch hier. „Dass die Post zugemacht hat, haben wir in den ersten Monaten gespürt“, beschreibt Giovanna Driesner vom Restaurant „Mediterraneo“ die Situation, nachdem die Postbank ihre Filiale in der Wormser Straße 2-4 Anfang 2025 geschlossen hatte: „Das war ein Magnet, viele Kunden kamen dann spontan bei uns vorbei.“ Das Gebäude steht wie das benachbarte ehemalige „2Rad Nieuwenhuis“ noch immer leer, eine Lösung zeichne sich nicht ab, sagt Daum. Auch im bereits lange verwaisten früheren Stoffhaus werde sich „etwas tun“.