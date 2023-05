Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über mehrere Wochen waren im Frühjahr in der Region immer wieder Schaufenster mit Gullydeckeln eingeworfen und danach Waren gestohlen worden. Ein 26-Jähriger aus Speyer steht dafür jetzt vor Gericht. Ein schlafloser Grünstadter brachte die Polizei auf seine Fährte.

Gewerbsmäßiger Diebstahl in zehn Fällen – so lautet die Anklage. Der 26-Jährige soll vom 3. Februar bis 5. Mai dieses Jahres in acht Fällen – in Speyer,