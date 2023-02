Einbruchswerkzeug, Geld und Rezepte hat die Polizei bei zwei Jugendlichen entdeckt, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Apotheke im Falkenweg in Speyer-Nord eingestiegen waren. Dabei waren sie offenbar sehr rabiat vorgegangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal gemeinsam mitteilen, warfen die Tatverdächtigen mit einem Gullydeckel eine Scheibe der Apotheke ein und durchwühlten augenscheinlich die Innenräume. Eine Anwohnerin hatte die Beamten alarmiert, weil sie gegen 3.30 Uhr ein lautes Klirren in der Nachbarschaft gehört hatte. Bei der anschließenden Fahndung wurden die beiden Flüchtigen, ein 16- und ein 17-Jähriger, bei der Kontrolle eines Taxis entdeckt. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten neben einem Messer und Pfefferspray auch einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in Scheinen, mehreren Münzrollen sowie Rezepte für Medikamente. Ein Augenzeuge, der die mutmaßlichen Täter beobachtet hatte, führte die Polizei zu einem Versteck, wo Diebesgut lagerte, unter anderem Münzrollen, ein Rucksack mit Bolzenschneider und Handschuhen sowie weitere Rezepte. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen, ihre Mobiltelefone wurden sichergestellt. Laut Staatsanwaltschaft kamen die Beschuldigten mangels Haftgründen auf freien Fuß und wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Zugleich wurde ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und umgesetzt, so die Polizei. Nun werde unter anderem ermittelt, ob die Tatverdächtigen für weitere Einbrüche im Speyerer Stadtgebiet verantwortlich sein könnten.