Ein Wasserschaden geschätzt in Millionen-Euro-Höhe ist am Sonntag in dem erst vor wenigen Wochen neu eröffneten 44-Zimmer-Hotel „Guesthouse “ in der Bahnhofstraße entstanden. Glück im Unglück: Die Feuerwehr hat den Schaden selbst zufällig entdeckt – nachts um 3.30 Uhr auf der Rückfahrt von einem anderen Einsatz – und so einen wohl noch größeren Schaden verhindert. „Die Scheiben am Haus waren von innen beschlagen. Da stimmt was nicht, war sofort klar“, schilderte Feuerwehrmann Florian Lindner am Dienstag den Ablauf. Beim Nachsehen wurde das fließende Wasser entdeckt. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften vor Ort. Sie hat das Wasser abgestellt, die Elektroverteilung mittels Planen abgedeckt und das Wasser mit mehreren Wassersaugern aufgenommen, informierte die Wehr am Dienstag. Der Sprecher der Eigentümergruppe, Herbert W. Rabl, hat den Schaden am Dienstag bestätigt. „Zu Schaden gekommen ist zum Glück niemand“, sagte er auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Das Haus war über Weihnachten leer. Es kann mindestens drei bis fünf Monate nicht wieder öffnen. Wir schätzen den Schaden nach erstem Überblick siebenstellig und danken der Feuerwehr für ihre großartige Leistung.“ Als Ursache werde derzeit ein Schaden an der Bauausführung angenommen. „In der zweiten Etage ist eine Leitung gebrochen, das Wasser – etliche Kubikmeter – ist von dort nach unten in die Zwischendecken und in die Elektrik gelaufen“, beschrieb Rabl den Schaden.