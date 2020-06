Auf der Guesthouse-Baustelle am Viadukt in Speyer laufen derzeit die abschließenden Arbeiten und der Innenausbau. „Es dauert voraussichtlich noch bis August, bis die Außenanlage fertiggemacht werden kann“, teilte der Sprecher der Investorengruppe, Herbert W. Rabl, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Außenbereich könne erst in Angriff genommen werden, wenn das Gerüst weggenommen sei. Einen konkreten Termin für die Eröffnung des 44-Zimmer-Hauses an der Bahnhofstraße gebe es derzeit noch nicht, so Rabl. „Im Innenbereich brauchen wir noch mindestens sechs Wochen, bis wir mit dem Möbelaufbau fertig sind und alles gereinigt wurde.“ Hotels nach dem Guesthouse-Konzept gibt es unter anderem in Mannheim, Heidelberg und Mainz. Am neuen Standort Speyer wurden nach Angaben der Bauherren rund sechs Millionen Euro investiert.