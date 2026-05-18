Letzter Akt in der Korngasse: Modeschöpferin Gudrun Grenz schließt ihr Geschäft am 30. Mai. Matthias Nowack hat sie unter anderem gefragt, was qualitativ gute Kleidung ist.

Frau Grenz, wo begann bei Ihnen ein neues Stück Kleidung: im Kopf, im Material oder im Gefühl?

Jedes neue Modell entspringt einem Gefühl für Besonderes, dem die Wahl des Materials folgt.

Wann war ein Design für Sie fertig – und wann haben Sie bewusst aufgehört, weiter zu perfektionieren?

Design-Vorstellungen werden mit der Assistentin besprochen und sind dann perfekt.

Viele Labels sprechen heute von Nachhaltigkeit – was bedeutete das konkret für Ihre Arbeit, jenseits von leichtfertig ausgesprochenen Marketingbegriffen?

Die von mir verarbeiteten Materialien waren und sind „nachhaltig“ in dem Sinn, dass die Kleidung von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Nutzung bis zur Entsorgung oder Wiederverwendung möglichst minimale negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Zugegebenermaßen habe ich darauf nur begrenzte Einflussmöglichkeiten.

Wie wichtig war Ihnen die Nähe zur Produktion – wussten Sie immer, wer Ihre Stücke gefertigt hat?

Seit Beginn meiner Tätigkeit im Jahr 1999 habe ich ausschließlich in Deutschland produziert beziehungsweise produzieren lassen.

Welche Entscheidung in Ihrer Arbeit war die konsequenteste – auch wenn sie wirtschaftlich riskant war?

Konsequent habe ich immer meinen Stil beibehalten und hochwertige Materialien bevorzugt, deren Qualität auch höhere Preise mit sich brachte.

Wenn Sie zwischen Effizienz und Qualität wählen mussten – wo lag da die Schmerzgrenze?

An erster Stelle stand immer Qualität jedes einzelnen Kleidungsstücks, nicht vordergründig Effizienz im weitesten Sinn.

Haben Sie in Ihrem beruflichen Leben erlebt, dass jemand durch Ihre Kleidung sichtbar selbstbewusster wurde?

Ob eine Kundin sichtbar selbstbewusster wurde, weiß ich natürlich nicht. Eine Vielzahl positiver Rückmeldungen von Kundinnen legt dies aber nahe. Dem entspricht in gewisser Weise, dass ich von Unbekannten regelmäßig wegen meiner „tollen Outfits“ angesprochen wurde, sei es in New York, Mailand, Berlin, München oder an anderen Orten.

Gab es einen Moment in Ihrer Karriere, in dem Sie dachten: „Jetzt bin ich wirklich angekommen“ – oder gab es den gar nicht?

Ich habe mir über solche Dinge keine Gedanken gemacht. „Angekommen“ in der Modewelt war ich spätestens seit der Zusage zur Teilnahme an der damals größten Modemesse (IGEDO) in Düsseldorf, das war vor circa 25 Jahren.

Was würden Sie jüngeren Designerinnen heute empfehlen?

Ich würde davon abraten, in der heutigen Zeit ein Designstudium zu beginnen, da die Zukunftsaussichten in der Modebranche nicht sehr positiv sind.

Was müsste passieren, damit Mode heute wieder „langsamer“ wird – und wollen die Kundinnen das überhaupt?

Wenn damit die sogenannte „Billig-Wegwerf-Kleidung“ gemeint ist, ist ein solcher Trend unter den bereits angesprochenen Aspekten der Nachhaltigkeit völlig indiskutabel. Meine Kundinnen, die meine Kleidung in der Regel über Jahre tragen, verschwenden keine Gedanken an so genannte „Fast Fashion“.

Welche Entwicklung in der Branche beobachten Sie mit Skepsis?

Online-Käufe beflügeln das Aussterben des stationären Handels mit der Folge von verwaisten Innenstädten. In Speyer ist dieser Trend glücklicherweise noch nicht voll angekommen.

Was wird aus dem Modelabel Gudrun Grenz?

Noch ist unklar, ob das Label Gudrun Grenz aufgegeben wird. Das Geschäft in der Korngasse schließt, aber es besteht die Chance einer Übernahme der Marke durch meine Assistentin.

Zur Person und Termin

Gudrun Grenz (72) hat ihr Modelabel 1999 gegründet und sich vor 18 Jahren in Speyer niedergelassen. Mit Verkaufsraum, Atelier und Stofflager bewirtschaften sie und ihr Sohn Marco rund 700 Quadratmeter im Kornmarkt. Auch in Überlingen am Bodensee haben sie eine Niederlassung. Grenz will sich altersbedingt verabschieden und bereitet nun die Schließung vor, nachdem sich eine Übernahme des Geschäfts zerschlagen hat. Ihr letzter Verkaufstag ist am Samstag, 30. Mai. Für Donnerstag, 11., bis Samstag, 13. Juni, ist dann nochmals ein Markt für „Restekram“ wie Stoffe, Knöpfe, Nähzubehör, Dekoartikel und Ähnliches angesetzt.