„Wolfram und der Spuk von Grothusenkoog“ heißt das Grusical für Menschen ab sechs Jahren, das am Samstag, 16. Juli, um 18 Uhr von der Mini Bühne Musical Theater Co. im Stage Center, Hasenpfühlerweide 2, gezeigt wird.

Wolfram ist neu im Ort und sehnt sich nach Freundschaft. Nicht ganz einfach für jemanden wie ihn, der Bücher spannender als Smartphones findet, der sich nicht gerade als Sportskanone bezeichnen kann und der eher etwas klein und schmächtig und so überhaupt nicht cool ist. Als ihn die Jungs seiner Mutprobe herausfordern, dass er kein Angsthase ist. Er macht sich auf, die Nacht allein in dem alten Haus in der Jammergasse 13 zu verbringen. Man sagt, es spuke hier ... dann schlägt die Uhr zur Mitternacht und die Geisterwelt erwacht. Karten unter www.buehnefrei.org.