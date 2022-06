Die Grundsteuer, die für jede Form von Grundbesitz anfällt, gilt als wichtige Einnahmequelle für Kommunen. Weil die Berechnung auf sehr alten Einheitswerten beruht, hat das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuer 2018 für verfassungswidrig erklärt. Nun kommt eine neue Berechungsgrundlage, weshalb alle Grundbesitzer Feststellungserklärungen abgeben müssen – digital über das Portal Elster (www.elster.de).

Der Landesverband der Grundeigentümer, Haus und Grund Rheinland-Pfalz, erklärt, dass eine Abgabe in Papierform aber möglich ist. Wer mit dem digitalen Weg nicht zurechtkommt oder keinen Internetzugang hat, kann demnach einen Härtefallantrag stellen – telefonisch oder schriftlich beim Finanzamt. Ab dem 1. Juli können Betroffene die Service-Center der Finanzämter in Rheinland-Pfalz donnerstags von 8 bis 18 Uhr ohne Terminabsprache aufsuchen, um dort Vordrucke für die Erklärung erhalten. Wer in der Mobilität eingeschränkt ist, kann beantragen, den Vordruck zugeschickt zu bekommen.