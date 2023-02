Die Stadt Speyer hinkt mit der Abgabe der Grundsteuererklärungen für die kommunalen Liegenschaften etwas hinterher. Derzeit „fehlen noch etwa zehn Prozent“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Sie verweist zugleich darauf, dass der Kommune mehrere Hundert Grundstücke gehörten, die grundsteuerpflichtig sind. Dazu kämen noch rund 2000 bis 3000 Grundstücke, „die zwar grundsteuerbefreit sind, für die aber trotzdem eine Erklärung abgegeben werden muss“, so die Stadt. Im Landesvergleich steht sie passabel da. So betrug der Bearbeitungsstand beispielsweise in Neustadt zu Wochenbeginn nur rund 70 Prozent. Das Land Rheinland-Pfalz wiederum hatte bis Anfang Februar nur für einen kleinen Teil seiner Flächen die Erklärungen abgegeben. Besser machten es bislang Bürger und Unternehmen: Bis zum Fristende am 31. Januar hatten 78,1 Prozent der Grundeigentümer ihre Erklärungen eingereicht.