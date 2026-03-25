Einen Krimi der besonderen Art lieferte das jährliche Grundschulturnier in der Siedlung. Fans und Spieler waren mit Feuereifer und Fairplay bei der Sache.

Dribbling vors Tor, Verteidigung geht direkt rein, Schuss – und knapp vorbei, die Jungs von der Siedlungsgrundschule ärgern sich. Aber the show must go on, neue Chance, jedoch Pfosten. Wieder vorm Kasten: schräg danebengeschossen, das nächste Mal darüber hinaus. Der Keeper der Siedlungsschule bleibt lange arbeitslos, bevor der Sturm der gegnerischen Woogbachschule anrückt.

Glück gehabt, der Angreifer fällt hin und verliert den Ball. Kurz vorm Tor der Woogbachschule endet das Halbfinale 0:0. Aber der Krimi geht beim Elfmeter weiter – die Schlussmänner beider Schulen halten gut, und so endet das Spiel schließlich 2:1 für die Woogbachschule. Die gastgebende Siedlungsgrundschule mit Trainer Oliver Buhl (Mädchen) und Andreas Netter (Jungen) organisierten das traditionsreiche Turnier.

Netter lobt

„Diesmal waren bei den Jungs alle Grundschulen dabei. Bei den Mädchen fehlte nur eine“, sagt Netter. Er lobt die fairen Spiele und die gegenseitige Wertschätzung. „Die Kinder sind stolz, ihre Schule repräsentieren zu dürfen.“ Bei den Mädels und Jungs der Siedlungsschule ist die Begeisterung allgemein sehr hoch, egal ob als Anfeuernde oder Aktive.

Das Training vor dem Wettbewerb und insgesamt absolvieren sie in der gemischten Fußball-Arbeitsgemeinschaft. „Außerdem haben wir zum ersten Mal einen Schiedsrichter dabei, Bartolomeo Franchini. Wir sind so dankbar, dass er uns unterstützt und uns diese Arbeit abnimmt.“ Fabian Reichert, der die Mädchen und Jungen der Woogbachgrundschule betreut, freut sich jedes Mal über den Ansturm an Spielbegeisterten beiderlei Geschlechts, wenn das Turnier am Himmel steht: „Wir schauen, wer mitwill.“

Reichert scoutet

Das sind so viele, dass er auslotet. Manche kommen aus der Fußball-AG, manche sucht er sich aus, wenn die Kinder in der Pause kicken. „Es geht ums Teamplay, nicht ums Gewinnen. Es soll Spaß machen“, so Reichert. Die Schule erhält einen Fußballkasten mit zwei Toren, erzählt er. Insgesamt verschreibe sich die Woogbachschule der Bewegung. „Meine Kollegin Carmen Eichhorn engagiert sich da sehr.“

Zurück zum Turnier, der Krimi geht weiter. Wieder Elfmeter bei den Jungs, diesmal die Siedlung gegen die Vogelgesang-Schule. Es endet klar bei 2:0 für die Hausherren: Weinen bei den Verlierern, große Freude bei den Gewinnern. Das Spiel der Mädchen nicht minder spannend: Das Team aus Speyer-Nord kämpft sich mit einer einzelnen Kickerin an das gegnerische Tor der Saliergrundschule heran, ein Foul – der Ball rollt ins Aus.

Salier jubeln

Strafstoß – und die Torwartin hält. Der Jubel ist groß. In den letzten Sekunden wird es so hitzig, dass anstatt der Kugel ein Fußballschuh hoch in die Luft fliegt. Schließlich geht es um den Sieg. Und den fahren knapp die Mädchen der Salierschule ein. Je sieben Minuten dauert ein Match. Die Teams, die nicht auf dem Treppchen landen, erhalten Urkunden, die drei Besten zusätzlich auch eine Medaille und einen Pokal. Den dritten Platz bei den Mädchen holt die Woogbachschule, den zweiten die Siedlungsschule, den ersten die Salierschule. Die Salierschule belegt auch bei den Jungen den ersten Rang. Den zweiten ergattert die Auswahl vom Woogbach, den dritten die Siedlungsschule.