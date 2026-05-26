Die Feuerwehr und ein Theaterstück der Tourneeoper Mannheim haben Grundschülern in Mechtersheim das Thema Brandschutz nähergebracht. Wie das funktioniert hat.

Einen anderen Unterricht als üblich haben die Kinder der Grundschule Mechtersheim am Freitagmorgen erlebt. Die Tourneeoper Mannheim machte dort Station und die Feuerwehr stand auf dem Hof. Gemeinsam erklärten die Akteure, weshalb Wasser nicht immer gut zum Löschen von Bränden ist.

Die Nummer 112 sei den Kindern bekannt, bestätigte Rektorin Martina Rausch. Immer mal wieder werde während der Schulzeit über das Thema Feuer und Brandschutz gesprochen. Zu Beginn jedes Schuljahrs werde der Feueralarm geprobt. In der ersten Klasse werde der Umgang mit Streichhölzern geübt. „Die Schüler sind empfänglich dafür“, so Rausch.

Nicht verstecken, sondern sich bemerkbar machen

Prävention werde in verschiedenen Formen angeboten. Auch durch einen Kooperationstag mit der Römerberger Feuerwehr. „Damals wurden die Kinder ,gerettet’“, berichtete Rausch von dem „Einsatz“. Auch Wehrleiter Andreas Leibig konnte sich daran noch erinnern.

„Wir bringen den Kindern bei, sich nicht hinter dem Vorhang oder im Schrank zu verstecken, sondern ans Fenster zu gehen und sich laut bemerkbar zu machen“, erklärte Leibig. Ein Team von zehn Personen kümmere sich um die Brandschutzerziehung in den vier Grundschulen und zehn Kindertagesstätten. „Die Einrichtungen sind bei dem Thema sehr gut unterwegs.“

„Früher waren Situationen eher gefährlicher“

Viele Lernansätze gibt auch das Theaterstück der Tourneeoper Mannheim (Tom) mit dem Titel „Marco und das Feuer“. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband, dem Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz und der Universität Koblenz-Landau. Herd aus und Deckel drauf statt Wasser aufs entzündete Öl in der Pfanne kippen, lautet einer der Appelle daraus. Gezeigt wird im Stück auch, wie aus einem Lagerfeuer ein Flächenbrand entstehen kann. „Ihr sollt lernen, wie ihr euch richtig verhaltet, wenn zuhause etwas mit Feuer passiert“, erklärte der Erste Beigeordnete Wilfried Röther (CDU), der die Aufführung nach Römerberg und damit auch nach Mechtersheim geholt hatte.

Wesentliche Unterschiede in der Art der Brandschutzerziehung zwischen früher und heute gebe es nicht, sagte Leibig. Kontraste anderer Art gebe es jedoch: „Früher waren Situationen eher gefährlicher, weil beispielsweise mit Holzfeuer statt mit Induktion gekocht wurde. Heute liegt die Herausforderung darin, dass die Häuser immer sicherer und dickwandiger gebaut werden, sodass der Ausbruch eines Brandes gefährlicher ist“, führte der Wehrleiter aus.

Letzte Station in ganz Römerberg

Nach dem Theaterstück ging es bei einem Parcours auf spielerische Art und Weise um den Brandschutz. Wasserbomben flogen auf Dosen, eine Feuerwehrkluft wurde auf Zeit angelegt und ein brennendes Häuschen mit dem Schlauch gelöscht.

Die Tom war nun in ganz Römerberg zu Gast. Mechtersheim war, nach Berghausen und Heiligenstein, die dritte Station.