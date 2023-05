Die Serie von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Speyer geht trotz des jüngsten Fahndungserfolges der Polizei offenbar weiter. Im Verlauf des Wochenendes verschafften sich Unbekannte Zutritt in das Gebäude der Grundschule im Vogelgesang in der Kardinal-Wendel-Straße. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten die Einbrecher ein Fenster und entwendeten eine Bluetooth-Lautsprecherbox. Vor wenigen Tagen erst hatte die Polizei zwei 19 und 21 Jahre alte Männer aus Speyer festgenommen, die dringend verdächtigt werden, für eine ganze Anzahl von Einbrüchen in Kitas und Schulen verantwortlich zu sein. Beide sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de.