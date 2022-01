Der Vorsitzende des Speyerer Kunstverein Klaus Fresenius konnte jetzt die Klasse 2e der Zeppelingrundschule mit ihrer Lehrerin Anne Heller und der Kunsterzieherin Ute Lehmann im Kulturhof Flachsgasse begrüßen, wo der den Kindern zwischen 7 und 8 Jahren Rede und Antwort stand. Diese schauten sich in der Städtischen Galerie Bilder von Margarete Stern an und im Kunstverein die Ausstellung „Stadt der Zeichnung“ an. Sie waren interessiert, stellten Fragen. Viele zeichneten sich durch fantasievolles Betrachten aus. Es wurden Blätter verteilt und die Kinder zeichneten nach Motiven, die ihnen besonders gefielen. Die Kinder ließen sich stolz mit ihren Bilder vorm jeweiligen Motiv fotografieren. Sowohl Kunstverein als auch Städtische Galerie freuen sich immer über den Besuch von Schulklassen und begleiten die jungen Besucher gerne durch das Haus.