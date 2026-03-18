Der Harthausener Kultur- und Heimatverein widmet der Grumbeer einen ganzen Tag – mit mehrgängigem Kartoffelmenü und einem Ratespiel.

Kartoffeln sind ein Grundnahrungsmittel in Deutschland. Im Jahr 2023/24 lag der Pro-Kopf-Verbrauch laut Bundesinformationszentrum Landwirts chaft bei rekordverdächtigen 63,5 Kilogramm im Jahr. Der Kultur- und Heimatverein (KVH) Harthausen widmet der „Grumbeer“ nicht zuletzt deshalb einen ganzen Sonntag.

Aktuell steige der Verbrauch gerade wieder an, stellen die Statistiker fest – der KHV greift diese Entwicklung auf und veranstaltet am 29. März ab 11 Uhr einen schmackhaften „Erlebnis-Sonntag Grumbeer“, wie die Kartoffel auf gut Pfälzisch heißt. „Kartoffel-Kult(ur) ... und was es sonst noch zur „tollen Knolle‘ zu sagen gibt“, heißt das Motto des informativen und zugleich auch kulinarischen Tags im Historischen Tabakschuppen an der Hanhofer Straße.

Es gibt Infos und ein Rätsel

In der „guten Stube“ des Tabakdorfs steht aus dem Anlass nicht der blaue Dunst, sondern die Kartoffel im Mittelpunkt. Im Wirtschaftsjahr 2023/24 standen knapp sieben Millionen Tonnen davon für die Verwendung im Inland zur Verfügung – rund 76 Prozent wurden als Nahrungsmittel verbraucht, wie die Statistik des Bundesinformationszentrums verrät. Der KHV serviert am Grumbeer-Sonntag ein frisch zubereitetes Drei-Gang-Kartoffel-Menü: Es beginnt mit einer Kartoffelsuppe, zum Hauptgang wird Saumagen aufgetragen und als Dessert gibt es eine süße Nascherei mit „Grumbeer und mehr“. Getränke stehen auch auf dem Tisch.

Garniert wird das Essen mit Infos und einem Rätselspiel um Sieglinde, Linda und Quarta, wie einige Sorten der „Diven“ aus der Erde heute klangvoll heißen. Natürlich warten auch Preise – mehlig oder festkochend – auf die Teilnehmer.

Info

Der Preis für den „Erlebnis-Sonntag Grumbeer“ beträgt 25 Euro pro Person. Tickets gibt es bei Marlies Denne unter der Telefonnummer 06344 5746.

