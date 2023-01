Ein RHEINPFALZ-Bericht über die starken Kostensteigerungen für die Entleerung von Abwassergruben ist für die SPD-Fraktion Anlass zu einer Anfrage im Stadtrat. Vorsitzender Philipp Brandenburger bittet angesichts der Erhöhung um 89 Prozent und vor wenigen Jahren um 95 Prozent, die die SPD mitgetragen hat, um eine „gründliche, detaillierte und sensible Kommunikation gegenüber den Betroffenen“. Das zielt auf das Dezernat der für Entsorgungsfragen zuständigen Stadtbeigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), an die sich sechs SPD-Fragen mit zum Teil mehreren Unterpunkten für die nächste Ratssitzung richten. Gefragt wird unter anderem nach der Art und Weise der Kommunikation mit den Eigentümern der rund 110 betroffenen Grundstücke und ob die Beigeordnete selbst das Gespräch gesucht habe. Brandenburger will auch wissen, ob ein Anschluss des Rinkenbergerhofs an die Kanalisation geprüft wird und ob die Stadtwerke die Gruben selbst entleeren könnten. Derzeit ist der Auftrag an eine Fremdfirma vergeben, die nicht aus Speyer kommt.