Die nahezu Verdopplung der Gebühren für die Entsorgung von Abwasser aus Gruben beschäftigt weiter die städtischen Gremien. Zum Jahresbeginn hatten die Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) die Kosten für Betroffene von 11,96 Euro pro Kubikmeter auf 22,57 Euro angehoben, im Jahr 2019 lagen die Gebühren noch bei 6,14 Euro.

Die EBS hatten die deutliche Steigerung damit begründet, dass die Höhe der Gebühren zuvor nicht kostendeckend gewesen sei, um die jährlich um die 9100 Kubikmeter Schmutzwasser aus Gruben von 110 Anwesen in der Domstadt abholen und in die Kläranlage transportieren zu lassen. Im Werkausschuss am Mittwochabend betonte Stephan Wittner, Tiefbau-Experte bei den EBS, dass man auch als Entsorger sehr glücklich darüber wäre, von der Grubenentleerung wegzukommen. Es gebe auch Pläne, die betroffenen Grundstücke etwa im Rinkenbergerhof, im Schlangenwühl und an der Alten Rheinhäuserstraße ans Kanalnetz anzuschließen. Diese seien jedoch an den hohen Kosten für die Anwohner gescheitert, da die jeweilige Erschließung sehr aufwendig sei. „Lösungen gibt es, aber sie sind teuer“, sagte Wittner. Allein für den Rinkenbergerhof rechnen die EBS mit Erschließungskosten in Höhe von bis zu 1,7 Millionen Euro. Je nach Abwassermenge würde es an die 30 Jahre dauern, bis die Investitionskosten wieder erwirtschaftet wären, so Wittner. Man sei jedoch jederzeit gegenüber den Grubeneigentümern gesprächsbereit und könne sich auch eine Anschubfinanzierung durch die EBS vorstellen, die dann über zehn bis 15 Jahre zurückgezahlt werden könnte.