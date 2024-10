Im Programm des „Kulturbeutel“ steht für den kommenden Samstag um 15 Uhr ein Gastspiel des Kinder- und Jugendtheater „Kom’ma“ Duisburg mit „GRRRLs!“ .

„GRRRLs“, ein Coming-of-Age-Schauspiel für Zuschauer ab elf Jahren präsentiert das Kinder- und Jugendtheater „Kom’ma“ im 29. Speyerer Kulturbeutel-Festival. Ellen Korelus-Bruder hat mit Theater-Mitbegründerin. Regisseurin und Schauspielerin Renate Frisch (73) über Veränderungen und Zukunftschancen in Kinder- und Jugendtheatern gesprochen.

Frau Frisch, Sie haben das Duisburger Theater 1976 mitgegründet. Was hat sich in der Theaterlandschaft seitdem geändert?

Es ist nicht leichter geworden. Vor allem seit der Pandemie beobachten wir einen drastischen Publikumsschwund. Eltern sind heute zu wenig bereit, mit ihren Kindern ein Theater zu besuchen. Gelder werden zusammengestrichen, so dass wir häufig nicht mehr so können wie wir wollen. Och bin jetzt seit fast 50 Jahren dabei und kämpfe weiter für mein Lebenswerk. Viel Gutes ist auch geblieben oder hinzugekommen. Seit 25 Jahren veranstalten wir das internationale Festival „Kaas und Kappes“ inklusive Autorenwettbewerb. Daher stammt auch „GRRRLs“, das uns die Autorin Uta Bierbaum eingereicht hat.

1994 sind Sie nach 17 Jahren Straßentheater in Duisburg sesshaft geworden, sind also abwechselnd auf Tour oder zu Hause: Wo liegt der Unterschied?

Eindeutig in der Verantwortung für die gesamte Organisation. Sie bindet jede Menge Kräfte im Stammhaus unseres freien Theaters. Aber auf Tour gehen wir immer noch. Jetzt zum Beispiel nach Speyer.

Was war und ist Ihnen wichtig an Theater für Kinder und Jugendliche?

Wesentlich ist, das Publikum in jeder Beziehung ernst zu nehmen. Die Belange von Kindern und Jugendlichen, ihre Probleme, Wünsche und Hoffnungen liegen uns am Herzen. Wir wollen sie ermutigen, ihre Kinderrechte einzufordern, Selbstbewusstsein und Stärken zu zeigen.

Ihre Stücke sind durchaus auch politisch. Wie verhält es sich mit GrrrLs?

Das Schauspiel hat einen starken Zeitbezug. Meistens werden in Kinder- und Jugendtheatern Stücke für Kinder bis zehn und dann wieder für Jugendliche ab 14 gezeigt. Mit GRRRLs schließen wir die Lücke.

Worum geht es im Stück?

Um Fragen wie „wie darf ich aussehen, sein und mich verhalten“, um Mobbing, Ausgrenzung und unglückliches Verliebtsein. Mit Kaja Hansen, Stephanie Lehmann und mir stehen drei Frauen-Generationen auf der Bühne, die humorvoll mit dem Mädchensein umgehen. Ich spiele Oma Luzy, eine wirklich krasse und witzige Figur.

Wer sollte sich denn das Stück anschauen?

Irgendwie jeder, unbedingt auch Jungen. Für sie könnten die angeblichen Mädchen-Probleme sehr unterhaltsam sein. Und Lehrer.

Wie ist es mit Musik in dem Stück „GRRRLls“?

Wir singen selbst drei Lieder ganz ohne Begleitung. Den Titel des Stückes haben wir aus dem Namen einer britischen Mädchen-Punk-Band übernommen, die sich für mutiges Mädchensein einsetzt.

Ist es eigentlich Ihr erster Auftritt in Speyer?

Nein, ich war schon einmal in der Stadt, damals, als wir noch ein reines Straßentheater ohne festen Wohnsitz waren. Aber das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, womit und warum.

Gab es schon Zusammenarbeit mit dem Speyerer Kinder- und Jugendtheater?

Ja. Die Speyerer haben den jüngsten Festival-Wettbewerb mit dem Stück „Spring doch“ gewonnen und sind damit in Duisburg aufgetreten. Postwendend kam die Einladung zum Kulturbeutel. Darüber haben wir uns sehr gefreut.

Ihr Theater feiert in zwei Jahren 50. Geburtstag, die Speyerer befinden sich in der 35. Spielzeit. Hat analoges Theater Zukunft?

Analoges Theater muss gerade in unserem digitalen Zeitalter Zukunft haben! Kinder wachsen am Theater. Das unmittelbare Spiel direkt vor ihnen begeistert Kinder seit weit mehr als 50 Jahren. Ganz wichtig ist der persönliche Kontakt.

Haben sich die Besucher verändert?

Eigentlich nicht. Allerdings konnten die Stücke in den 70-er Jahren auch schon einmal drei Stunden dauern, das geht heute nicht mehr. Nach maximal eineinhalb Stunden ist für Kinder von heute die Grenze der Aufmerksamkeit erreicht. Aber weder Inhalte noch Bedürfnisse sind heute anders.

Was erwartet die „Kulturbeutel“-Besucherinnen und Besucher in Speyer am Samstag?

Ein spritziges und selbstironisches Spektakel, eine phantasievolle Spielform mit wenigen Requisiten, eine Kette voller Spielideen und drei Schauspielerinnen, die sich gegenseitig Regieanweisungen geben.

Worauf freuen Sie sich?

Auf ein Publikum, das wir noch nicht kennen, auf die andere Bühne, den Aufenthalt in Speyer und den Spaß, den wir immer haben, wenn wir „GRRRLs“ spielen.

Zur Person

Renate Frisch ist vor 73 Jahren zur Welt gekommen. Im Alter von 23 Jahren war sie Mitbegründerin des Duisburger „Reibekuchen“-Theaters, das 17 Jahre später in „Kom’ma“ umbenannt wurde. Bis zur Pensionierung hat Frisch auch als Lehrerin gearbeitet.

Termin

Samstag, 12. Oktober, 15 Uhr, Alter Stadtsaal, Rathaushof, Speyer. Karten gibt es unter www.reservix.de, bei der Speyerer Tourist-Information und allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.