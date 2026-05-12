Im Binshof-Hotel im Norden von Speyer war am Dienstag ein großes Polizei-Aufgebot mit Polizeihunden zugange. Eine Polizeisprecherin erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Rheinpfalz das leerstehende Hotelgebäude regelmäßig für Übungen nutze. Nach Angaben von Polizeihauptkommissar Christian Bachmann, Leiter der Hundestaffel, werden im Binshof-Hotel verschiedene Szenarien mit den Tieren geübt. Es geht zum Beispiel um die Suche nach Rauschgift oder versteckten Tätern. Die Hundestaffel sei immer wieder auf der Suche nach leerstehenden Objekten, die sich für solche Trainingszwecke eigneten. Das Binshof-Hotel sei ideal und der Hundestaffel durch Einsätze vor Ort bereits bekannt gewesen. Die Polizei sei dort immer wieder wegen Einbruchsalarmen gewesen.

Das Binshof-Hotel, Speyers einstiges Luxushotel, steht seit mehr als zwei Jahren leer. Eine Wiederbelebung ist nicht in Sicht. Zuletzt gab es Berichte über Vandalismus in dem Gebäudekomplex an den Binsfeld-Seen.