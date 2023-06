Eingetrommelt: Die Kult(o)urnacht begann am Freitag Abend pünktlich mit Glockenschlag 19 Uhr. In der Vorhalle der Gedächtniskirche hatten sich weit über 100 Gäste eingefunden zum perkussiven Auftakt mit der Trommelgruppe AFABATO, die unter der Leitung von Rainer Körber tanzend in der Mitte des Bildes) mit afrikanischen und südamerikanischen Rhythmen für pulsierende Stimmung sorgte und das Publikum zum Mitklatschen animierte. Schon vor dem offiziellen Startschuss waren in der Innenstadt viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger in Sachen Kultur mit dem in diesem Jahr pinkfarbenen Armband zu sehen gewesen, das unter anderem in der Tourist-Information reißenden Absatz fand. Vor dem Dom hatte sich rasch eine lange Schlange derer gebildet, die auf den Turm und in den Kaisersaal wollten. An jeder Ecke luden allein im Speyerer Zentrum viele Kultureinrichtungen zu ihren Programmen ein. Und schon rasch sah man auf Haupt- und Seitenstraße vor allem Flaneure, die von der einen zur anderen kulturellen Attraktion unterwegs waren.