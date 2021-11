Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben am Donnerstag die Schadstelle geortet, die am Mittwochabend für einen Stromausfall in großen Teilen der Innenstadt gesorgt hatte. Überwiegend im Zeitraum zwischen 18.48 und 19.43 Uhr waren die Bereiche um Lindenstraße, St.-German-Straße, Historisches Museum, Ludwigstraße, Weber-, Kutscher- und Steingasse betroffen, so eine Sprecherin des Kommunalversorgers auf Anfrage. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke war demnach über technische Notfallmeldungen informiert und sofort im Einsatz. Die Vielzahl der Anrufe habe zwischenzeitlich eine Überlastung der Bereitschaftsnummer zur Folge gehabt.

„Der Kabelfehler im Mittelspannungsnetz konnte zwischen den Trafostationen Kutschergasse und Stiftungskrankenhaus lokalisiert werden“, so die Sprecherin. Über die sogenannte Ringversorgung seien alle sieben betroffenen Trafostationen schrittweise wieder freigeschaltet worden. Die Schadstelle sei in der Kutscherstraße geortet und eine Tiefbaumaßnahme zur Reparatur in Höhe der Hausnummer 7 in Angriff genommen worden. Durchgangsverkehr war laut SWS in dieser Zeit nicht möglich, die Einbahnregelung in der Gasse wurde aufgehoben, sodass Anlieger von beiden Seiten bis zur Baustelle einfahren konnten.