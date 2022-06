Türkisfarbene Armbändchen haben am Freitag zum Besuch der Speyerer Kult(o)urnacht-Attraktionen bei den rund 25 teilnehmenden Institutionen, Organisationen und Vereinen berechtigt. Bereits deutlich vor Beginn der Veranstaltung um 19 Uhr sind zahlreiche Menschen mit den Bändchen rund um die Maximilianstraße zu sehen gewesen. An der Tourist-Info hatte sich gegen 18.45 Uhr eine Menschenschlange gebildet, dort waren die begehrten Bändchen noch zu bekommen. Im Kulturhof Flachsgasse fanden sich gleich zum Auftakt viele Besucher ein. Maler Fred Feuerstein, der dort sein Atelier hat, stellte Sitzgelegenheiten im Hof auf. Auch im Judenhof, einer weiteren an der städtischen Kult(o)urnacht beteiligten Einrichtung, sind schon gegen 19 Uhr zahlreiche Gäste erschienen, um an Führungen durch die Anlage teilzunehmen oder den Auftritten verschiedener Musikgruppen wie „The Babel Project“ zu lauschen. Zahlreiche Besucher kamen mit den Shuttlebussen in die Innenstadt. Bis 1 Uhr am frühen Samstagmorgen konnten die Gäste durch die Stadt von einer kulturellen Attraktion zur anderen wandeln.