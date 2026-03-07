Im Technik-Museum Speyer hat ein großer Frühjahrsputz begonnen. Alle zwei Jahre werden nach Mitteilung des Museums Flugzeugexponate einer umfassenden Reinigung unterzogen. Den Anfang hat schon die Boeing 747 gemacht, das Wahrzeichen des Museums. Das Vorhaben werde mit einer 48 Meter hohen Hebebühne umgesetzt. Zu Beginn komme eine Bühne zum Einsatz, ab Montag, 9. März, arbeiteten zwei Teams parallel – jeweils mit zwei Personen pro Hebebühne.

Es gehe darum, die Spuren zu entfernen, die Schnee, Sonne und Regen auf den Außenflächen der Maschinen hinterlassen. Um die historischen Flugzeuge langfristig zu erhalten, ist laut Museum ein mehrwöchiger Einsatz erforderlich. Allein bei der Boeing gehe es in bis zu 48 Meter Höhe um eine Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern. Das Team um Werkstattleiter Jakob Rebholz leiste dabei anspruchsvolle Teamarbeit.

Nach Abschluss der Reinigung der Boeing 747 werde die darunter stehende Vickers Viscount gesäubert. „Anschließend folgen Restaurierungs- und Lackierarbeiten an weiteren Flugzeugen der Ausstellung, um die gesamte Luftfahrtflotte des Museums in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, so die Mitteilung. Während der Arbeiten bleibe das Museum geöffnet. Lediglich an einzelnen Tagen könne es zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Besucher dürften sich die Arbeiten gerne anschauen.