Im Russenweiher im Süden von Speyer ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Fischsterben gekommen. Anwohner hatten Alarm geschlagen, weil das Angelgewässer angefangen hatte, faulig zu stinken. Tote und verendende Fische sammelten sich am Ufer. Rund 70 Einsatzkräfte der Speyerer Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks stellten Pumpen und Wasserwerfer auf, um den Weiher zu belüften – offenbar mit Erfolg: Der See musste nicht leergefischt werden. Aber: Wie konnte es dazu kommen?

