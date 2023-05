Die Polizei ist am Freitagnachmittag mit einem großen Aufgebot zur Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord ausgerückt. Anlass war laut Polizeipräsidium eine „aktuelle Bedrohungslage“. Kategorie: Bewohner gegen Bewohner. Nähere Auskünfte gab es zunächst nicht. Ob Waffen im Spiel sind, konnte das Präsidium nicht mitteilen. Der Einsatz laufe noch. Die AfA ist eine Erstaufnahme des Landes, in der aktuell etwas mehr als 1400 Flüchtlinge zusammenleben, auf die Entscheidung über ihre Asylanträge oder die Verteilung in Kommunen warten.