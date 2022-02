Bei Bauarbeiten in der Löwengasse ist am Montag gegen 12 Uhr eine Gasleitung beschädigt worden. Weil in der Folge Gas unkontrolliert ausströmen konnte, bestand laut Feuerwehr im Bereich der Leckage sowie in den umliegenden Gebäuden zeitweise Explosionsgefahr. Der betroffene Bereich wurde großräumig abgesperrt, die Bewohner evakuiert. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, wurde in einem Gebäude mit einer hohen Gaskonzentration eine Druckbelüftung durchgeführt. Mitarbeiter der Stadtwerke hätten den Gasaustritt gestoppt, in dem sie vor und hinter der Unglücksstelle die Gasleitung abdrückten. Nachdem keine Gefahr mehr bestand, durften die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Feuerwehr sowie die Schnell-Einsatz-Gruppe Speyer waren mit 26 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz.