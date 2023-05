Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

26 Gemälde des Speyerer Malers Reinhard Ader sind ab Freitag in der Zehntscheune in Hockenheim zu sehen. Bei der Ausstellung „Der Alte sucht inmitten der Tanzenden seine Brille“ zeigt der Künstler neben in der Corona-Pandemie entstandenen Werken auch solche, die er vor mehr als 30 Jahren geschaffen hat. Bei aller Vielfalt an Motiven: Ungewöhnliche Blickwinkel, überraschende Arrangements und abstrakte Vieldeutigkeit sind Konstanten in Aders umfangreichem Werk.

Bereits im Flur wird der Besucher der Zehntscheune im Zentrum Hockenheims von Gemälden des Speyerers in den Bann gezogen. Kräftige Farben kennzeichnen das Bild „Frühstück