Das eingesackte Pflaster am Postplatz, das in dieser Woche eine Sperrung erforderte, ist kein Einzelfall. Das städtische Tiefbauamt erwartet weiteren Reparaturbedarf in den kommenden Jahren.

Seit Dienstag ist der Asphaltfleck drauf: Auf rund einem Quadratmeter wurden an der Gilgenstraße, Höhe Postplatz, die Pflastersteine entfernt.