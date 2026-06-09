Der Speyerer Dom ist in Verbindung mit dem Domgarten für Besucher besonders attraktiv. In einem prominenten Bereich bereiten die Bäume den Verantwortlichen Sorgen.

Wenn Christian Schwöbel durch den oberen Baumgarten läuft, dann legt der städtische Baumkontrolleur die Stirn in Falten. Schon länger ist absehbar: Rund um den Ölberg, südlich von der Kathedrale, wird der im Wesentlichen aus Platanen bestehende Baumbestand nicht mehr ewig das Stadtbild prägen. „Wir versuchen sie nach Möglichkeit noch zehn Jahre zu halten, wenn nichts Gravierendes passiert“, sagt Schwöbel über die Bäume mit der markanten Rinde. 210 Jahre seien sie alt, aber die für andere Exemplare üblichen 300 oder 400 Jahre werden sie demnach nicht erreichen.

Die Platanen sind vom Zottigen Schillerporling befallen, einem Pilz, der die Pflanzenkrankheit Weißfäule auslösen und die Kronen der Bäume zum Absterben bringen kann. Es handele sich um Folgeschäden eines allzu üppigen Beschnitts in den 1960er-Jahren, als es vor allem darum gegangen sei, die Fassade des Domes freizuhalten. Dass der obere Domgarten weiterhin von Bäumen geprägt sein soll, ist den Teilnehmern am städtischen Ortstermin mit Schwöbel, seinem Kollegen André Meng sowie Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ebenso klar wie Bastian Hoffmann vom Besuchermanagement des Domkapitels. Der vereinbarungsgemäß von der Stadt gepflegte Grund und Boden gehört in diesem Bereich dem Bistum. „Für die Aufenthaltsqualität im oberen Domgarten ist der Schatten der Bäume ganz entscheidend“, betont Hoffmann.

Alternativen gesucht

Inwiefern die Fassade des Weltkulturerbes durch Bewuchs verdeckt werden darf, müsse der kirchliche Denkmalschutz entscheiden, erklärt der Bistumsmitarbeiter. Wenn die heutigen Bäume weichen müssten, wären laut Stadt Neupflanzungen geplant. Aber es könnte Jahrzehnte dauern, bis diese annähernd die Höhe der heutigen Gehölze erreichen. „Wir suchen nach Alternativen“, betont Schwöbel. Ein Lösungsansatz könnte sein, neue Platanen auf eine Reihe, statt heute zwei Reihen zu beschränken und links und rechts davon kleinere Bäume zu pflanzen. „Was die Sorten angeht, sind wir uns noch nicht ganz sicher.“

Vorschläge gab es aus den Reihen der teilnehmenden Kommunalpolitiker. Volker Ziesling (Linke) plädierte für Winterlinden oder Stileichen, sofern die Bodenqualität dies zulasse. Das seien passende einheimische Arten. Im oberen Domgarten besteht allerdings das Problem, dass der Boden stark verdichtet ist, sodass wenig Wasser versickern und die Wurzeln tränken kann. Deshalb gab es Plädoyers für große Beete um die Bäume herum. Eine Idee besteht auch darin, heute schon anderswo Platanen hochzuziehen und diese nach der Fällung der alten Bäume im größeren Zustand im Domgarten auszupflanzen. In die konkrete Planung des künftigen Erscheinungsbilds müssten auch die Stadt- und die Grünflächenplanung einbezogen werden, betonte Schwöbel. Die Kommunalpolitik dürfe letztlich darüber abstimmen.

Kranke Buchen

Fällungen im oberen Domgarten seien auch in diesem Jahr schon erforderlich: Schwöbel und Meng verwiesen zum einen auf eine Buche, die an die Dom-Info angrenzt. Sie leide unter dem sogenannten Hainbuchenkrebs und sterbe rasch ab. „Wir werden sie wahrscheinlich in diesem Herbst fällen müssen“, so Schwöbel. Dasselbe gelte für eine rund 150 Jahre alte Rosskastanie im Bereich zur evangelischen Landeskirche hin. Diese sei vom Lackporling und anderen Pilzen befallen, teilweise schon hohl und drohe umzustürzen. Vor zwei Jahren sei sie stark geschnitten worden, um die Windlast von ihr zu nehmen. Es gab eine Debatte darüber, ob dieser Baum auch im abgestorbenen Zustand als Torso stehen bleiben könnte, um Lebensraum für Fledermäuse, Spechte oder andere Tiere zu bieten. Darüber gingen die Meinungen auseinander.

In drei bis vier Jahren könnten Spitzahorne im oberen Domgarten zur Fällung anstehen. „Sie geben schneller den Geist auf, als uns lieb ist“, so Schwöbel der das ebenfalls auf den verdichteten Untergrund zurückführte. Eingriffe drohen zudem im unteren Domgarten: Hier sind vor allem zwei Rotbuchen betroffen. Zum einen geht es um das prächtige Exemplar am Spielplatz „Speyerer Spinne“, dessen Wurzeln stark beschädigt sind. Der Lackporling sei auf der dem Spielplatz zugewandten Seite eingedrungen, ebenso der Zunderschwamm, erklärt Schwöbel.

Zugversuch geplant

Das Schadensbild könnte darauf hindeuten, dass bei Arbeiten am Spielplatz die Wurzeln beschädigt worden seien. In diesem Sommer werde ein sogenannter Zugversuch unternommen, um herauszufinden, ob dieser Baum noch standsicher ist. „Beim letzten Versuch war er schon hart an der Grenze“, so Schwöbel. Wenn die Buche aus Sicherheitsgründen wegmüsste, würde das „richtig schmerzen“, so der Baumkontrolleur. „Es war schon ganz schlimm, als wir die Rotbuche an der Minigolfanlage fällen mussten“, verweist Schwöbel auf einen Fall von 2025. Für den Fall der Fälle regte Beigeordnete Münch-Weinmann ein Abschiedsfest vor dem Einsatz der Motorsäge an.

„Wir hoffen und beten, dass wir sie noch ein bisschen erhalten können“, sagt Schwöbel über die rund 200 Jahre alte Rotbuche. Ob es eine Option wäre, sie mit Stahlpfosten abzustützen, könne erst nach Vorliegen eines Baumgutachtens diskutiert werden. Die zweite betroffene Rotbuche steht näher zum Festplatz hin und ist vom Brandkrustenpilz befallen. „Bei dieser haben wir etwas mehr Hoffnung“, betont Schwöbel, der auch hier einen Zugversuch im Sommer ankündigt: „Wir hoffen, dass der Schaden nicht allzu groß ist. Vielleicht lohnt sich hier ja eine Stütze.“

Im restlichen Domgarten, der insgesamt als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen ist, sind die Schäden an den Bäumen nicht so groß, dass unmittelbar eingegriffen werden müsste. Es gebe Exemplare, die Totholz aufwiesen, aber das sei mit Pflegemaßnahmen zu beheben, so Schwöbel.