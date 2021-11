Auf große Resonanz stieß am Mittwoch der Besuch des Impfbusses des Landes an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften. Es bildeten sich lange Warteschlangen, zeitweise durch die gesamte Freiherr-vom-Stein- bis in die Otto-Mayer-Straße. Verbunden waren damit bis zu zweistündige Wartezeiten bei Nieselregen. Das Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) trug dem Rechnung, indem es nicht schon wie geplant um 16 Uhr weiterfuhr, sondern bis nach 17 Uhr gegen Corona impfte. Teamleiterin Christina Hercher berichtet von 14 Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sowie 133 Erst-, 66 Zweit- und 139 Booster-Impfungen mit Biontech.

An den Impfbussen sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegen das Virus möglich. Das Land will die Anzahl der Busse von sechs auf zwölf verdoppeln. Die Impfung wird als Beitrag gegen die Corona-Pandemie angesehen. Am Mittwoch wurden vom Land fünf neue bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz von 161,6 am Dienstag auf 124,1 Infizierte pro 100.000 Einwohner. 242 Speyerer gelten aktuell als infiziert.