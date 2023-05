Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2800 Eier in drei Stunden – so fällt die Bilanz von Marktmeisterin Heidi Jester am Ostersonntag auf der Frühjahrsmesse aus. So gut wie die Kerwe von Anbeginn läuft, kommt auch die Ostereiersuche