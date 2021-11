Die ab 2022 erhöhte Besoldung für Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (38, SPD) ist am Donnerstagabend im Stadtrat beschlossen worden. Seiler rückt demnach von Besoldungsgruppe B5 in B6 vor, was ein Grundgehalt von 10.179 statt zuvor 9637 Euro im Monat bedeutet. Je eine Gegenstimme gab es von AfD und BGS, alle anderen Stadträte stimmten zu.

Benjamin Haupt (AfD) hatte kritisiert, in Pandemie-Zeiten „verbietet sich die Erhöhung unserer Auffassung nach“. Claus Ableiter (BGS), im Wahlkampf 2018 vehementer Werber für Seiler, begründete sein Nein damit, dass er „sehr unzufrieden mit der Amtsführung“ sei. Sein Beispiel: das abgelehnte Bürgerbegehren zum Standort der Kita Regenbogen bei nur wenigen fehlenden Unterstützerunterschriften. Philipp Brandenburger (SPD) zeigte sich über diese Beiträge entsetzt, die „unterschiedliche Themen unzulässig vermischten“.

Kritik an den Kritikern

Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), die die Abstimmung leitete, betonte, der Betrag stehe Seiler nach einem Jahr des Verzichts einfach zu. Die Stelle sei mit B6 bewertet. An die Kritiker gewandt, sagte sie: „Es würde mich unheimlich reizen, auf ihre Beiträge zu antworten, aber ich lasse es bleiben im Sinne der Sache.“ Auch Aurel Popescu (Linke) sprang für Seiler in die Bresche: Er sei mit ihrer Amtsführung zufrieden, und es sei seiner Partei wichtig, dass Politiker ordentlich bezahlt würden, um unabhängig zum Beispiel von Aufsichtsratmandaten tätig sein zu können.