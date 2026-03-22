Mit Günter Gleixner kann Harthausen weiter vorankommen. Bedingung ist aber, alle mitzunehmen und dass sich alle mitnehmen lassen.

Der politisch erfahrene neue Ortsbürgermeister ist stark legitimiert. Eine wichtige Basis für gute Arbeit. Mindestens drei große Aufgabenbereiche warten: Neubau von Kita- und Feuerwache, Baugebiete und Infrastruktur, Finanzen und Wirtschaft. Gemeinsam mit dem bisher stets besonnen agierenden Rat und unter Beteiligung der hoffentlich an einem funktionierenden Dorf interessierten Bürgern sollte der neue Mann an der Spitze reüssieren. Seine unaufgeregte Art und seine gute Selbstorganisation können dabei nur helfen. Sichtbare Ergebnisse dürften das Bürger-Engagement beleben. Gemeinsam müssen alle unter anderem auch schon entscheidende Weichen für 2030 stellen, wenn das Tabakdorf 800 Jahre alt wird. Aufgaben und Chancen gibt es also genug für ganz Harthausen.