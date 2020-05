„Bisher erstaunlich ruhig und ohne das befürchtete Verkehrschaos“ sind die ersten beiden Tage der Baustelle Industriestraße / B39 vorbeigegangen. So urteilten jedenfalls Sprecherinnen von Polizei und Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das liege daran, dass es zwar am Montag offiziell losging, dass aber am gestrigen Dienstag der erste Tag war, an dem alle Verkehrssicherungsmaßnahmen aktiv sind. „Es gab zwar an einzelnen Kreuzungen durchaus mal Rückstau, das blieb aber immer im Rahmen und hat sich nach kurzer Zeit wieder aufgelöst“, teilte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach mit. Unser Foto zeigt die Geibstraße. Jörg Schaarschmidt (Abteilung Tiefbau) sei am Montag bis in den Abend mit einer Kollegin der Straßenverkehrsbehörde unterwegs gewesen und habe die Lage beobachtet. „Das werden sie auch heute tun und dann, wo nötig, entsprechend nachjustieren“, kündigte Eschenbach an. Im Moment gebe es allerdings keinen Handlungsbedarf. Eine Polizeisprecherin sagte, eine erste seriöse Einschätzung der Folgen von Sperrung und Umleitungen sei nach einer Woche Baustellenbetrieb möglich. Werner Rieder, Betriebsratschef der Firma PFW, beobachtet die Situation indes kritisch: Schon zuletzt habe es in der Industriestraße Staus gegeben, wenn die neue Ampel an der Einmündung Heinkelstraße für den Verkehr beim PFW-Schichtwechsel ungünstig geschaltet gewesen sei. Die 1,2 Millionen Euro-Baustelle soll Ende September fertig sein.