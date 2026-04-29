Seit mehr als einem Jahr werden die Osttürme des Speyerer Doms saniert. Bald beginnt ein neuer Abschnitt. Die umfangreichen Arbeiten könnten früher fertig sein als gedacht.

Der Aufzug stockt kurz, dann setzt er sich in Bewegung. „Die Steinmetze haben mal die Zeit gestoppt“, sagt Hedwig Drabik: Rund vier Minuten dauert die Fahrt zur Baustelle Welterbe. Dombaumeisterin Drabik ist die Strecke oft gefahren, seit die Osttürme des Speyerer Wahrzeichens saniert werden. Sie kennt die Baustelle und sie kennt die Probleme, die behoben werden sollen: „Klassische Steinschäden“ seien das hauptsächlich. Gestein bröckle ab oder es bildeten sich Risse. Putz lasse sich teilweise abnehmen. Die Erhaltung des Doms sei eine Grundherausforderung, „der wir uns immer wieder stellen müssen“, betont Domdekan Georg Müller. „Die Erneuerung der Osttürme ist schon ein herausragendes Projekt, weil es hier um sehr viel alte Bausubstanz geht.“

Errichtet wurden die beiden Osttürme des Weltkulturerbes laut Domkapitel Ende des elften Jahrhunderts. Die Witterung – starker Wind und Regen – macht der historischen Bausubstanz zu schaffen. Zuletzt ist sie 1986 instandgesetzt worden. In rund 60 Meter Höhe zeigt die Dombaumeisterin Schäden an äußeren Steinen. An manchen tropfe das Regenwasser nicht mehr richtig ab, weil Kanten teilweise nicht mehr vorhanden seien. Dort seien die Tropfkanten erneuert worden.

Jahrhunderte bewährte Handwerkstechnik

Auch die Wasserführung werde verändert. Sie soll nicht mehr nach innen laufen wie bisher, was zu einer „Badewannen“-Situation geführt habe. Steine mit Gefälle nach außen sollen Abhilfe schaffen. Außerdem sollen Fugen verbleit werden – die seit Jahrhunderten bewährte Handwerkstechnik soll Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Beschädigte Steine würden gezielt ausgetauscht, immer eng abgestimmt mit der Denkmalpflege. Gelbe Flächen sollen wieder gelb, rote wieder rot werden. Alle Farbtöne am Dom zu treffen, sei schon herausfordernd, sagt die Dombaumeisterin. „Wir rüsten den Dom für die kommenden Jahre“, erläutert Drabik. Das gehe weit über die fünf Jahre Gewährleistung der Arbeiten hinaus: „Wir werden die nächsten 30 Jahre nicht mehr hierhinkommen.“ Entsprechend sorgsam müssten die Arbeiten ausgeführt werden.

Der erste Abschnitt am oberen Südostturm ist laut Domkapitel inzwischen beinahe fertig, dort fehlten noch einige Restarbeiten. Die gesamte Sanierung läuft noch deutlich länger: „Das wird noch die nächsten drei Jahre in Anspruch nehmen“, schätzt Drabik. Ziel sei es, die Arbeiten bis zur 1000-Jahr-Feier des Doms 2030 abzuschließen. Es könnte sogar schneller gehen, hofft sie: „Das, was wir am Südostturm mit der Denkmalpflege besprochen haben, können wir am Nordostturm nahtlos übertragen.“

„Baukostensteigerungen treffen auch uns“

Ursprünglich sah der Plan vor, zuerst den Südostturm vollständig zu sanieren und dann erst in den Nordosten zu wechseln. Weil sich die Schäden an den oberen Turmteilen jedoch als größer erwiesen, wurde umgeplant. Als nächstes richtet sich die Aufmerksamkeit also auf den Nordostturm. Die drei oberen Turmgeschosse sollen in den kommenden Wochen eingerüstet werden. Möglichst noch im Mai sollen hier Natursteinarbeiten beginnen. Die Baustelle am Nordostturm hat das Domkapitel in drei Unterabschnitte unterteilt. Allein der nun beginnende Part werde voraussichtlich 1,3 Millionen Euro kosten – und damit noch etwas mehr als der erste Abschnitt. „Baukostensteigerungen treffen auch uns“, so Drabik.

Das Domkapitel danke dem Land, das 40 Prozent der substanzerhaltenden Arbeiten bezahle, ergänzt Müller. „Einen großen Anteil am zügigen Fortgang der Arbeiten hat zudem der Dombauverein Speyer.“ Neben jährlichen Zuwendungen habe der Verein das Vermächtnis der Speyerer Ärztin Christa Panhans von 1,17 Millionen Euro beisteuern können. Das Geld fließe direkt in die Arbeiten am Nordostturm. Wie viel die Bauarbeiten insgesamt kosten werden, können die Verantwortlichen noch nicht sagen. Die Abschnitte an den beiden oberen Turmteilen dürften aber die teuersten werden.

„Eine so große Maßnahme ist eine Herausforderung für alle Beteiligten: finanziell, organisatorisch, handwerklich“, sagt Drabik. „Aber es macht auch Spaß, den Bau näher kennenzulernen und immer spannende Dinge zu entdecken.“ Ein überraschender Fund habe sich zum Beispiel unter kaputten Steinen am Südostturm gezeigt. Dort seien Eisenklammern aus dem Mittelalter freigelegt worden, die noch immer eine wichtige konstruktive Funktion hätten. „Das ist schon eine Sensation“, freut sich die Dombaumeisterin. „Unser Dom ist etwas Besonderes.“