Am Sonntag zur Mittagsstunde trat im Rahmen der städtischen Reihe „Speyer.Kultur goes Paradise“ die musikalische Familie Eichhorn in der Dreifaltigkeitskirche für 80 Minuten ins Rampenlicht und bot zusammen mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester ein großartiges und mitreißendes Konzert. Zu Beginn hatte Justus Eichhorn, der zehnjährige Sohn von Alexia und Friedemann Eichhorn sein großes Solo und spielte fulminant den Solopart in Haydns D-Dur-Klavierkonzert mit einer ausgedehnten und ausdrucksvollen eigenen Kadenz im zweiten Satz. Vater Friedemann, seines Zeichens Violinprofessor in Weimar, dirigierte das Orchester. Alexia Eichhorn, Geigerin und Bratschistin, zeigte ihre Kunst im Violakonzert von Telemann und im Doppelkonzert a-moll von Vivaldi. Zwei der vier Jahreszeiten des venezianischen Meisters erklangen mit Friedemann Eichhorn als brillantem Solisten. Er begeisterte durch einen absolut aufregenden und furiosen Vortrag, bei dem er Orchester animierend mitnahm. Das Publikum in der (bei aller Corona-Begrenzung) ausverkauften Dreifaltigkeitskirche war zu Recht begeistert.