Ein Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen sprüht der Speyerer Stadtrat vor Ideen. Wenn wie in dieser Woche Vorschläge zur Gestaltung des öffentlichen Raums debattiert werden, dann schlägt aber auch die Stunde der Bedenkenträger. Wann Sonnensegel auf Spielplätzen, Sportboxen und Grillplätze kommen, ist daher ungewiss.

Die Sache mit der öffentlichen Grillfläche auf der Domwiese ist vielleicht das schönste Beispiel. Die FDP regt sie an und wollte den Stadtrat diese Woche darüber abstimmen lassen: An geeigneter Stelle sollte ein solcher Platz ausgewiesen und bis hin zu geeigneten Abfallbehältern für die Asche alles geregelt werden. „Der Frühling ist da und mit ihm das Bedürfnis, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen, vor allem in Zeiten von Corona“, so der herzige Beginn ihrer Begründung.

Aufhorchen ließ dann auch die Diskussion, in der es darum ging, ob die öffentliche Förderung des Grillens in Zeiten der Klimakrise noch angemessen sei. Es werde schließlich Kohle verbrannt. „Wir leben in einer Zeit voller Widersprüche“, erklärte Hannah Heller von den Grünen. Sie warb für eine gemeinschaftliche Nutzung öffentlicher Plätze, aber es solle doch eine Alternative zum Grillen gesucht werden. „Wegen einem Grillplatz!“, entfuhr es Johannes Kabs (CDU). Fazit der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): Die Verwaltung soll erst mal prüfen – auch die Nutzung eines von Sonnenkraft angetriebenen Grills.

Schatten tut gut

Keine zwei Meinungen gab es dazu, dass Sonnensegel, Schirme oder Bäume zur Beschattung von Spiel- und Sportplätzen gut wären – darauf hatte die Fraktion Unabhängig für Speyer (UfS) verwiesen und beantragt, dass sich die Stadt um entsprechende Fördermittel bewirbt. Hier gab indes der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco den Spielverderber und erklärte, dass Sicherheitsauflagen etwa Sonnensegel an bestimmten Plätzen unmöglich machten. Aber: „Zusätzliche Bäume begrüßen wir sehr.“

Und was folgt nun? Die UfS erhielt ein einstimmiges Votum für ihre Idee, aber keine konkrete Zusage. Es komme nun auf die „Ergebnisqualität“ an, so ihre Vertreterin Maria Montero-Muth. Sie warf den Ball ganz unbeschattet dem Fachbereichsleiter zu: „Es bleibt Herrn Nolascos Kreativität überlassen, was wo gemacht wird.“

Sportboxen sind umstritten

Apropos Ball: der könnte auch in der „Sportbox“ liegen, die in einem Pilotprojekt des Deutschen Olympischen Sportbunds für den öffentlichen Raum angeboten wird. „Wir haben bereits an vielen Orten unserer Stadt eine Sport-Infrastruktur, jetzt könnten wir auch noch für das benötigte Equipment sorgen“, so die FDP, die Standorte am Rheinstadion oder bei der IGS vorschlug. Hier bremste Monika Kabs (CDU) als Sportdezernentin. Die Stadt rate ab: Sie müsste sich auf acht Jahre verpflichten, erhielte aber nur für zwei Jahre Geld vom Sportbund. Zudem müssten Betonsockel gebaut und andere praktische Probleme gemeistert werden.

Kabs’ Alternativvorschlag, die Anzahl der Spieleboxen der Jugendförderung aufzustocken, wurde dann einerseits begrüßt, andererseits verspottet, weil es bei den Sportboxen eigentlich um ein Angebot für Erwachsene gehen sollte. Es gab Fürsprecher und Ablehner – und letztlich kein Votum im Sinn der FDP. Der Stadtrat sei „leider nicht bereit“ für die gute Idee, bedauerte deren Sprecherin Bianca Hoffmann. Ob man sie vielleicht mit einer Einladung zum Grillfest trösten könnte? Aber bitte nicht im Domgarten ...