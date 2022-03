Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) geht davon aus, dass die Gremien der Stadt noch „mindestens bis Ende März“ auf dem digitalen Weg tagen müssen. Hintergrund sei die Corona-Infektionslage. „Wir haben die optimistische Perspektive ab April wieder in Präsenzsitzung überzugehen“, sagte Seiler. Unter welchen Hygieneauflagen die Rückkehr in die Präsenz stattfindet, hänge von der dann gültigen Corona-Verordnung des Landes ab. Unklar ist, wo die Präsenzsitzungen ab April durchgeführt werden. „Die Verwaltung favorisiert den Stadtratssitzungssaal“, sagt Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Ob das möglich sei, hänge von der Infektionslage und den darin verankerten Regeln ab. Zeitweise waren auch die Aula der Universität und die Stadthalle als geräumigere Ausweichquartiere genutzt worden. In der Stadthalle befindet sich derzeit ein kommunales Impfzentrum.

Die nächste Ratssitzung am Donnerstag, 17 Uhr, findet rein digital statt und wird auf dem städtischen Kanal bei Youtube übertragen. Auf der Tagesordnung stehen das Bürgerbegehren gegen eine Landesgartenschau in Speyer, die Umstrukturierung des Postplatzes und die Genehmigung von 475.000 Euro, die die Stadt außerplanmäßig bereits für Brandschutz- und Digitalisierungsmaßnahmen in kommunalen Gebäuden ausgegeben hat.