Der Brand- und Katastrophenschutz braucht mehr Ehrenamtler. Die Stadt will den Ehrendienst mit neuen Vorschlägen attraktiver machen. Manches wurde kontrovers beraten.

107 Menschen sind derzeit ehrenamtlich für den städtischen Brandschutz tätig, hinzu kommen 73 für den Katastrophenschutz, zu dem etwa die Schnelleinsatzgruppen gehören. Sie leisteten einen signifikanten Beitrag zur öffentlichen Ordnung, sagte der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Björn Schuster, selbst im Ehrendienst tätig.

Allerdings sei es zunehmend schwieriger, Ehrenamtler zu finden und zu halten. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann pflichete bei: Es kämen zwar noch immer junge Menschen zu Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Ehrenamtlichen seien aber früher länger dabeigeblieben. „Das ist heute nicht mehr der Fall.“

Die Verantwortlichen wollen Anreize schaffen, damit sich das ändert. Bei einer Klausurtagung seien 24 Punkte aufgelistet worden. „Das ist eine Diskussionsgrundlage“, stellte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bei der Vorstellung der Vorschläge im Hauptausschuss klar. Manches von dem, was aufgelistet wurde, besteht schon: Freien Eintritt ins Bademaxx haben die Ehrenamtler zum Beispiel bereits seit 2008. Anderes könnte dagegen neu hinzukommen. Zwei Vorschläge: Die Ehrenamtlichen sollen künftig kostenlos E-Busse nutzen und kostenfrei auf städtischen Parkplätzen parken dürfen. Zudem sollen mehr Ehrenamtler ihren Lkw-Führerschein bezahlt bekommen. Die Führerschein-Idee und die vorgeschlagene Einführung einer Ehrendienstrente von 100 Euro pro Jahr ab 2027 würde insgesamt 27.000 Euro jährliche Mehrkosten mit sich bringen. Viele andere Vorschläge wären kostenlos. Kämen kostenlose E-Bus und Parkplatz-Nutzung, rechnet die Stadt mit geringeren Erträgen von rund 8600 Euro pro Jahr.

„Wir müssen uns klar machen, dass wir Ehrenamtler brauchen“, sagte Marc Vidmayer (SWG), der selbst ehrenamtlich bei der Feuerwehr aktiv ist. Der Ausschuss war dann auch mit vielen, aber nicht mit allen Vorschlägen zufrieden. Bianca Hofmann (FDP) sah zum Beispiel die Frage der Ehrendienstrente eher auf Bundesebene angesiedelt. Johannes Kabs (CDU) erschein das kostenlose Parken „nicht ganz logisch“. Auch die vorgeschlagene Unterstützung der Ehrenamtler bei Bauplatz-Suche oder Kita-Platz-Vergabe halte er für unpraktikabel. Das seien Punkte, die ein „Geschmäckle“ bekommen könnten, gab auch Hannah Heller (Grüne) zu bedenken. In Speyer seien derzeit ohnehin mehr als 90 Kita-Plätze frei, sagte Rosemarie Keller-Mehlem (UfS). Auch andere Kommunen unterstützten Ehrenamtler bei der Betreuungsplatz-Suche. Sie regte an, den Vorschlag auch auf andere Angebote wie die Tagespflege oder Hortplätze auszuweiten.

Die AfD ging das Paket noch an einer anderen Stelle zu weit. Ein Vorschlag sieht vor, dass der Ehrendienst beim Brand- und Katastrophenschutz ein „Pluspunkt“ im Auswahlverfahren für Neueinstellungen der Stadtverwaltung sein soll. Dabei gehe es um ein „Zünglein an der Waage“, wenn die Eignung von Bewerbern ansonsten gleich sei, erläuterte Eymann. Ein AfD-Änderungsantrag, den Vorschlag aus dem Paket herauszunehmen, wurde vom Gremium mehrheitlich abgelehnt.

Am Ende müsse die Stadtgemeinschaft das Paket mittragen, so Eymann. Es sei in Ordnung, wenn das nicht für jeden Vorschlag gehe. Die Anregung, bei der Bauplatzsuche zu unterstützen, sei von den Ehrenamtlern selbst gekommen. Hintergrund der Idee des kostenlosen Parkens sei, dass die Feuerwehr Einsatzzeiten einhalten müsse. Die Ehrenamtler seien deshalb mehr als andere Bürger mit ihrem Auto unterwegs, um im Alarmfall möglichst schnell bereit sein zu können.

Die angesprochenen Punkte würden noch einmal inhaltlich überprüft, sagte Seiler. Ehrendienstrente, kostenloses Parken, sowie die Unterstützung bei Bauplatz- und Kita-Platz-Suche wurden bei der Abstimmung ausgeklammert. Das Votum fiel dann auch einstimmig für die Vorschläge aus. Vidmayer als selbst Betroffener und die AfD enthielten sich.