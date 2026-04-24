Am Freitagmorgen ist die tags zuvor in einem Acker neben der B9 gefundene Granate unschädlich gemacht worden. Kurz vor der Sprengung sorgte ein Anruf vor Unruhe.

Um 8 Uhr morgens versammeln sich am Freitag mehr als 20 Menschen auf einem kleinen Parkplatz am Waldrand zwischen Waldsee und Schifferstadt westlich der B9. Feuerwehr und Ordnungsamtsmitarbeiter von beiden Kommunen sowie Polizeibeamte sollen helfen, den geplanten Einsatz des Kampfmittelräumdiensts abzusichern. Dieser war notwendig geworden, weil ein Landwirt am Donnerstag bei der Feldarbeit eine Granate gefunden hatte. Die Experten identifizierten sie bereits am gleichen Tag als deutsche Panzergranate, Kaliber 8,8 Zentimeter, aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie mitzunehmen, sei nicht möglich, erklärt Peter Kappler vom Kampfmittelräumdienst, nachdem er am Freitagmorgen ebenfalls vor Ort eingetroffen ist. „Es handelt sich um einen gefährlichen Bodenzünder. Deshalb ist die Granate nicht transportfähig und wird vor Ort gesprengt“, sagt er. Weiteres Problem: Die Bundesstraße liegt nur rund 150 Meter entfernt und damit innerhalb des Radius von 300 Metern, der für die Sprengung abgesperrt werden muss.

Das Gebiet im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle musste abgesperrt werden. Foto: Timo Leszinski

Verkehr wird umgeleitet

„Eine Vollsperrung der B9 kriegen wir als Ordnungsbehörde alleine nicht hin“, berichtet Simon Schneider, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Rheinauen, der die Aktion koordiniert. Nachdem alle Beteiligten da sind, kann es etwas früher als geplant losgehen: Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei schwärmen aus, um sich an Feld- und Waldwegen zu postieren und zu verhindern, dass jemand das Gebiet rund um die Granate betritt. Die Straßenmeisterei sperrt wenig später die Bundesstraße zwischen den Abfahrten Waldsee-Süd/Schifferstadt und Otterstadt/Speyer-Rinkenbergerhof. Der Verkehr wird währenddessen durch Waldsee umgeleitet, was dort zeitweise zu Staus führt. Schneider geht davon aus, dass die angekündigten zwei Stunden, in denen die Sperrung gilt, nicht komplett gebraucht werden. „Wenn wir Glück haben, ist es nach wenigen Minuten erledigt“, sagt er.

Tatsächlich ist eine Sprengung wie diese Routine für Kappler und seinen Kollegen Christopher Steiner. Trotzdem gibt es am Freitag fast ungeplante Komplikationen. Zunächst läuft noch alles nach Plan: Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdiensts fahren an die Fundstelle, wo die Granate am Vortag wieder vergraben wurde. Sie beginnen damit, eine Sprengladung auf dem Zünder anzubringen. Dann klingelt plötzlich das Handy von Simon Schneider: Am anderen Ende ist ein Mitarbeiter des Energienetzbetreibers Creos. Wie sich herausstellt, verläuft in nur knapp einem Meter Tiefe unter dem Feldweg neben der B9 eine Gasleitung. Kann die Sprengung sie in Mitleidenschaft ziehen? Schneider ruft die Männer vom Kampfmittelräumdienst an und bittet sie, zu warten, bis der Creos-Mitarbeiter vor Ort ist. Als dieser wenige Minuten später kommt, stellt sich schnell heraus: Die Leitung ist weit genug weg, es besteht keine Gefahr. „Da passiert gar nichts“, beruhigt Kappler.

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Per Knopfdruck gesprengt

Die beiden Männer vom Kampfmittelräumdienst beenden ihre Arbeit und begeben sich in sichere Entfernung. Per Hupsignal kündigen sie die Sprengung an. Ein Knopfdruck und es passiert: Zunächst sehen die Beobachter die Staubwolke, kurz darauf ist auch der Knall zu hören. Kappler und Steiner fahren zur Kontrolle wieder an den Ort der Sprengung. Finden sie nur noch Splitter vor, waren sie erfolgreich. Wenn nicht, versuchen sie es mit einer größeren Sprengladung. „Dann rummst es richtig“, sagt Kappler. Das ist heute allerdings nicht nötig. Die Männer kommen zurück und zeigen die Überreste der Granate, die in kleine Teile zerborsten ist. „Das kommt in unseren Schrottcontainer“, berichten sie. Es ist 9.20 Uhr und schon kann Entwarnung gegeben werden. Der Verkehr auf der B9 darf wieder fließen – bis vielleicht wieder einmal ein explosives Überbleibsel aus Kriegszeiten unabsichtlich zutage gefördert wird.