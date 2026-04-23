Bei Feldarbeiten zwischen Waldsee und Schifferstadt ist am Donnerstag ein Blindgänger gefunden worden. Für die Entschärfung muss die B9 gesperrt werden.

Die Granate sei etwa 40 Zentimeter groß, informiert Simon Schneider vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rheinauen. Sie sei in der Nähe der Bundesstraße von einem Landwirt bei Feldarbeiten gefunden worden. Der Blindgänger soll am Freitag, 24. April, vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Dafür wird der Bereich weiträumig abgesperrt.

Deswegen wird die B9 zwischen den Abfahrten Waldsee-Süd/ Schifferstadt und Otterstadt/Speyer-Rinkenbergerhof im Zeitraum zwischen 9 und 11 Uhr für rund zwei Stunden in beide Richtungen nicht befahrbar sein. Die Verbandsgemeindeverwaltung bittet, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Umleitung erfolgt über die beiden genannten Abfahrten, die L534 an der Sandgrube Heberger vorbei und die Albert-Einstein-Allee in Waldsee.

Um die für die Entschärfung erforderlichen Maßnahmen zu koordinieren, kam am Donnerstagnachmittag im Rathaus laut Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) der Verwaltungsstab mit dem Büroleiter, der Ordnungsamtsleitung, dem Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr sowie Waldsees Wehrführer zusammen. Eine Evakuierung sei nicht erforderlich, informiert Fassott.