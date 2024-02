„Offensichtlich wird der Dialog pro und contra Israel beziehungsweise Hamas jetzt auf der Mauer ausgetragen.“ Ein Anwohner aus Speyer-Ost wundert sich über zunehmende Graffiti-Schmierereien rund um die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Speyer-Ost. Die RHEINPFALZ hatte am Wochenende über mindestens sechs Tatorte aus den Nächten auf Donnerstag und Freitag informiert. Jetzt kamen weitere hinzu. Am Samstag, 8 Uhr, sind laut Polizei drei Botschaften gemeldet worden, die Mauern in der Fritz-Ober-Straße und die Sporthalle der IGS verunzieren. In einem Fall wurde auf einen schwarzen pro-palästinensischen Schriftzug mit grüner Farbe für Israel-Unterstützung „geworben“. Die Polizeiinspektion Speyer hat einem Sprecher noch keinen Tatverdacht und die Taten wegen ihres politischen Inhalts an andere Landesbehörden weitergemeldet.