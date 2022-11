Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen nach einer Sachbeschädigung am Freitag, 23 Uhr, am Fischmarkt. Ein 31-jähriger Anwohner habe von dort eine fünf bis sechs Personen große Gruppe gemeldet, die an einer Hauswand an der Ecke Pfaugasse/Fischmarkt Graffiti aufgesprüht habe und nun in Richtung Johannesstraße flüchte. „Vermutlich störte der Zeuge die Täter, die somit ihr ,Werk’ nicht vollenden konnten“, so die Beamten. Ablesbar seien die Buchstaben „AMO“. Die Täter würden alle zwischen 20 bis 25 Jahre geschätzt, eine Person habe eine hellblaue Jacke getragen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.