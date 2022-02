Mit Sprühfarbe haben eine Frau sowie drei Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren am Montag eine Hausfassade in der Franz-Kirrmeier-Straße beschädigt. Nachdem die Gruppe laut Polizei gegen 18 Uhr beim Sprühen von Graffiti beobachtet wurde, war die Fahndung der Beamten erfolgreich. Die Täter wurden gestellt, gegen die vier jungen Leute ist ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Mögliche weitere Geschädigte, die seit Montag insbesondere im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße Graffiti an Hauswänden festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 bei der Polizei zu melden.