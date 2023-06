Bei Graffiti denken viele an illegale Sprühaktionen von eher bescheidenem künstlerischen Wert. Das muss nicht so sein. Im Gegenteil. Die Brückenpfeiler an der Woogbachbrücke der Theodor-Heuss-Straße sind am Samstagnachmittag von Hans-Purrmann-Gymnasiasten auf völlig legale Weise neu und sehr ansprechend gestaltet worden. Angeleitet wurden diese von Jan Wolf, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, den Segen und das Geld dafür gab es von der Stadt.

Das eine in Blautönen gehaltene Bild zeigt in der Mitte einen schaurig-schönen Hai, der sein Maul mit den gefährlichen Zähnen aufreißt. Er befindet sich in einem Meer aus blauen Buchstaben. Geschaffen wurde das Motiv von den beiden 17-Jährigen Max Schneider und Leon Schilling. „Der Hai, das war so eine Schnapsidee von mir“, sagt Max. Er habe schon in der Grundschule gerne gemalt und sei seit 2019 mit Graffiti vertraut. Die eigene Idee umzusetzen, ist ihm gemeinsam mit Leon gelungen. Auf der gegenüber liegenden Bachseite entstand ein ganz anderes Bild, in Gelb- und Grüntönen, rotumrandet, ebenfalls mit großen Buchstaben, doch ohne ein gegenständliches Motiv. Daran arbeiteten der mit Graffiti erfahrene Mannheimer Tim Fuchs und der Newcomer Jannik Schopp (14) aus Otterstadt. Auch dieses Motiv ist sehr ansprechend. Einige Zuschauer blickten den Künstlern über die Schulter. Einige weitere Elemente der Brücke hätten solche Eingriffe übrigens dringend nötig: Sie weisen noch alte, dilettantisch-hässliche Bemalung auf.

Jugendliche dürfen persönlichen Stil ausdrücken

„Nachdem vorher so viel mit Graffiti vollgeschmiert wurde, wollten wir das Projekt in legale Bahnen lenken“, erklärt Psychotherapeut Wolf. Kunst solle wertgeschätzt werden, so seine Überzeugung. In diesem Jahr betreue er zum ersten Mal ein solches Projekt. Graffiti-Künstler aus Mannheim und Heidelberg hätten die jungen Leute aus Speyer und Umland zu ihren ersten Versuchen mit der farbenfrohen Kunst inspiriert. So entstand Wolf zufolge die Idee, zunächst die Woogbachbrücke mit aufwändig gestalteten Konzepten zu besprühen. „Damit bietet sich den Jugendlichen die Chance, ihren persönlichen Stil in legalem Rahmen weiterzuentwickeln und ihre Stadt mitzugestalten“, begründet die Stadt ihre Unterstützung. Sie steuerte dafür Geld aus dem Verfügungsfonds Speyer-West bei.