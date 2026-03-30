Das Gradierwerk im Mühlturmpark ist wieder in Betrieb: Die diesjährige Gradier-Saison ist laut Stadtverwaltung eröffnet.

Das 2025 eingeweihte Gradierwerk im Mühlturmpark stehe in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein ab sofort wieder Besuchern zur Verfügung, teilt die Stadt mit. Mit seiner salzhaltigen Luft schaffe das Minigradierwerk ein Mikroklima, das mit der Luft am Meer vergleichbar sei und für seine gesundheitsfördernde Wirkung geschätzt werde. „Durch das Herabrieseln der Sole über Schwarzdornreisig entsteht ein feiner Salzluftaerosol, der die Atemwege unterstützen, das Immunsystem stärken und zur Entspannung beitragen kann.“ Im Speyerer Fall werde mit einer besonders leisen Pumpanlage eine Solekonzentration von fünf bis acht Prozent erreicht.