Am Donnerstagvormittag ist die Feuerwehr Speyer zu einem Brand am Fahrbahnrand der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Hockenheim gerufen worden. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge, hat es sich dabei um einen kleinen Brand entlang des Grünstreifens gehandelt, der schnell gelöscht werden konnte. Zu einer möglichen Ursache des Brandes ist derzeit nichts bekannt.