Am Samstag, 5. Februar, werden in der Johannesstraße 9-12 Grünschnittarbeiten an den Bäumen im Innenhof des Finanzamts durchgeführt. Laut dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) dienen diese sowohl der Baumpflege als auch der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Freitagabend nicht im Innenhof abzustellen. Das Parken soll voraussichtlich am Sonntag wieder möglich sein.